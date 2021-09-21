Рада соберется на внеочередное заседание [ Редактировать ]
На четверг, 23 сентября, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента. Заседание проведут по инициативе внефракционного народного депутата Александра Дубинского. Об этом сообщает главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии во время общения с журналистами в Раде.
Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал внеочередную по ФОПам (подписи для внеочередного заседания, - ред.). И насобиралось, и на четверг назначено.
По словам главы фракции "Слуга народа", законопроект касается отмены РРО для ФОПов.
Ну мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить? Я не понимаю.
Ранее мы писали о том, что глава СНБО провел совещание по децентрализации.
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