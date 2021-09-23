В Полтаве похитили дочь влиятельного местного бизнесмена, депутата областного совета. За возвращение девушки живой и невредимой киднэпперы требовали выкуп в размере $470 тыс. в биткойнах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранителям удалось разоблачить злоумышленников. Организатором похищения оказался подозреваемый в убийстве, который уже сидит в Киевском СИЗО. Он нашел сообщника, с которым связался через интернет. За похищение девушки ему пообещали $100 тыс.

После того как дочь бизнесмена похитили, злоумышленники потребовали у ее отца выкуп в размере $470 тыс. Деньги должны были перевести биткойнами на анонимный электронный кошелек.

По данным Офиса генпрокурора, похитители две недели терроризировали семью угрозами убийства и нанесения увечий девушке.

Несмотря на то, что преступники тщательно скрывались и общались с семьей жертвы через Telegram и даркнет, СБУ вышла на их след и задержала. Девушку освободили из плена и передали семье.

Похитителям сообщили о подозрении в вымогательстве (ч. 2 ст. 189 УКУ) и похищении человека (ч. 2 ст. 146 УКУ).

Ранее "Подробности" писали о том, что в Киеве у блогерши из Ирана отобрали 24 биткойна.