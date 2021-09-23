В Украину идет потепление [ Редактировать ]
На выходные в Украину придет потепление. Местами воздух прогреется до +23 градусов.
Погода 25 сентября
В субботу воздух в Украине начнет прогреваться, в страну придет потепление. Самые высокие показатели термометров будут в южных областях - там ожидается +18-20 градусов днем и +8-10 ночью. В западных областях прогнозируют +17-19 днем и +7-9 ночью.
В центре страны будет +13-15 градусов днем и +7-9 ночью. На востоке страны прогнозируют +14-16 градусов в течение дня и +7-9 ночью.
В Киеве и северных областях днем температура будет держаться на уровне +12-14 градусов.
Кроме того, северные, центральные и восточные области, а также Херсонскую область и Крым накроют дожди.
Погода 26 сентября
В воскресенье почти по всей Украине показатели термометров днем будут держаться на уровне +16-18 градусов. Теплее будет в южных областях, где воздух прогреется до +23.
Холоднее всего - на севере. Там прогнозируют +12-14 градусов. Дожди затронут лишь восточные области.
Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).
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