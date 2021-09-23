В Україні комунальні тарифи можна знизити завдяки газу власного видобутку [ Редактировать ]
В Україні тарифи на електрику, а також на тепло і гарячу воду можна знизити завдяки газу власного видобутку. Так вважають у Київраді. За ініціативи опозиції - столичні депутати ухвалили звернення до Нафтогазу. Вони пропонують компанії спільно розробляти родовища, аби зменшити тягар комунальних платежів для киян.
Олександр Попов - депутат Київської міської ради, член фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Дело в том, что наш газ, на сегодняшний день, это не я первый раз озвучивал, он стоит, то есть себестоимость его 100 долларов, ну пусть это три тысячи грнивен. Ну пусть он стоит четыре тысячи. А у нас в тарифе заложено сейчас, вот на сегодняшний день, мы еще ожидаем, что он будет расти - больше семи тысяч. То есть мы уже можем в два раза снизить цену на тепло, горячую воду, на электрическую энергию, которые производятся на нашем предприятии.
по теме
До опалювального сезону - менш як місяць. І розмов про нього дедалі більше. Одвічне запитання: "чи чекати подорожчання комуналки"?
Ціна на електроенергію від постачальника "останньої надії" з першого жовтня зросте вдвічі. Таке рішення ухвалила Нацкомісія.
Бо річний об'єм газу розіб'ють на 12 рівних платежів. Тож для людей, що мають стабільний дохід щомісяця - платити за газ у такий спосіб зручніше.
В среду, 22 сентября, секретарь США по вопросам энергетики Дженнифер Гренхолм заявила о том, что США и ЕС работают над обеспечением европейских потребителей газа этой зимой
На тлі здорожчання блакитного палива, ще одна неприємна новина для українців: грошей на субсидії не вистачає.