Працівники СБУ затримали двох підозрюваних у викраденні дитини чоловіків [ Редактировать ]
Пів мільйона - за дитину. Працівники СБУ затримали двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні доньки депутата Полтавської облради. За її звільнення вимагали 470 тисяч доларів біткоїнами.
Слідчі з'ясували, що "схему" організував чоловік, який перебуває в Київському СІЗО - його обвинувачують у вбивстві. Спільника він знайшов через інтернет. Батьків дитини тероризували погрозами два тижні. Наразі викрадачі - під вартою.
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Наразі в СБУ перевіряють можливу причетність російських спецслужб. Адже відомо, що зрадник отримував гонорари за публікації в російських рублях через електронні платіжні системи.
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