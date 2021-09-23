Пів мільйона - за дитину. Працівники СБУ затримали двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні доньки депутата Полтавської облради. За її звільнення вимагали 470 тисяч доларів біткоїнами.

Слідчі з'ясували, що "схему" організував чоловік, який перебуває в Київському СІЗО - його обвинувачують у вбивстві. Спільника він знайшов через інтернет. Батьків дитини тероризували погрозами два тижні. Наразі викрадачі - під вартою.