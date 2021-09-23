У Київському арт-центрі відбудеться міжнародний конкурс "Фьюче Дженерейшн Арт Прайз-2021" [ Редактировать ]
Скульптури, відеоінсталяції та живопис. У столичному "ПінчукАртЦентрі" незабаром відкриється нова виставка. І не просто виставка, а міжнародний конкурс. Свої роботи там представили молоді художники з усього світу. Переможців обиратимуть у грудні. А сама експозиція працюватиме до лютого. Експонати вже показали журналістам. Ірина Розова поділиться враженнями.
Молоді художники з усього світу перетворили українську галерею на вузол сучасного мистецтва. Роботи привезли з Болівії, Сінгапуру, Ефіопії, США, Афганістану та країн Європи. І не тільки аби продемонструвати мистецькі тенденції, а й поборотися за премію "Фьюче Дженерейшн Арт Прайз-2021".
Бйорн Гельдхоф, артдиректор PinchukArtCentre:
Як на мене, ця експозиція дуже незвична. Вона - схожа на наш світ. У сьогоденні, у минулому й майбутньому. Насправді це - погляд понад двадцяти митців на світ. І кожен - надзвичайно захопливий. Тому той, хто хотів би сюди прийти, повинен мати час, щоб збагнути все, над чим не задумувався раніше.
Скульптури, відеоінсталяції, живопис та навіть перформанс - це виступ акторів "наживо" - заполонили всі поверхи "ПінчукАртЦентру". Ось ці дерева пахіра, що ніби-то в "підвішеному стані", приїхали з Гонконгу. Автор створив роботу 2018 року після тайфуну, який виривав рослини з корінням. Але за часи пандемії інсталяція набула нового значення.
Тревор Йонг, художник, Гонконг/Китай:
От що власне спільного, спитаєте ви мене? Це обмежене спілкування, певний режим, коли немає можливості зустрітися з друзями, знайомими, вийти в люди. Так, ми приречені перебувати в одному маленькому просторі з нашою родиною, але все ж таки це не те, чого хотілося б.
А це - саме той перформанс, який вигадав англійський художник і хореограф Алекс Бачинський-Дженкінс. Двоє акторів торкаються один одного. Цими жестами автор передає - як відчуття впливають на соціалізацію.
Алекс Бачинський-Дженкінс, художник, Велика Британія/Польща:
Ця робота називається "Федеріко". Вона базується на хореографії доторків. Ви бачили, що хлопці торкаються руками один одного, стоячи навпроти. І тут дуже комплексна передача рефлексії людських почуттів і взаємозв'язку.
Ярема Малащук і Роман Хімей на виставці представляють Україну. Інсталяція - "Як це зроблено"! - кінорозповідь про Івано-Франківський завод "Промприлад", який нині в стані модернізації.
Ярема Малащук, художник, Україна:
Нас із Романом зацікавила якраз оця зона переходу, переходу з однієї епохи в іншу - сучасну. І все, що відбувається, всі перформації, які відбуваються в зоні транзиту і в нашій роботі зображуються як і працівники старого заводу, як і працівники креативних кластерів.
Роман Хімей, художник, Україна:
Конкретне співіснування через стіну різних, не те що б за світоглядом людей, а за поколіннями. Старі працівники співають - нам не потрібні зарплати, нам потрібен одяг, а нові працівники говорять, що їм мало роботи, їм потрібен весь завод.
Побачити й оцінити експонати всі охочі зможуть від цієї суботи й до лютого. У грудні міжнародне журі обере переможця та головного володаря премії, яка становить сто тисяч доларів.
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