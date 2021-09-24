США офіційно рекомендують бустерну дозу вакцини [ Редактировать ]
У США офіційно рекомендували третю дозу протиковідної вакцини "Файзер" людям із групи високого ризику.
Представники регулятора США зазначили: бустерну ін'єкцію потрібно зробити лише через пів року після другого щеплення. Нагадаю, у ВООЗ виступили проти введення третьої дози, допоки більшість людей на планеті не отримали й першої.
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