У США - стрілянина. Одна людина загинула, ще 13 постраждали.

Інцидент трапився у передмісті Мемфіса, штат Теннессі. Невідомий відкрив вогонь у місцевому супермаркеті. Люди в паніці ховалися в морозильних камерах і в офісах магазину. 13-ро зазнали тяжких поранень, їх ушпиталили. Сам підозрюваний помер від вогнепального ушкодження, яке, на думку влади, він завдав собі сам. Причини стрілянини з'ясовують.