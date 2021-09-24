У США знову стрілянина: 13 людей постраждали [ Редактировать ]
У США - стрілянина. Одна людина загинула, ще 13 постраждали.
Інцидент трапився у передмісті Мемфіса, штат Теннессі. Невідомий відкрив вогонь у місцевому супермаркеті. Люди в паніці ховалися в морозильних камерах і в офісах магазину. 13-ро зазнали тяжких поранень, їх ушпиталили. Сам підозрюваний помер від вогнепального ушкодження, яке, на думку влади, він завдав собі сам. Причини стрілянини з'ясовують.
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