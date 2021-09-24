В Івано-Франківську сотні батьків уже другу добу намагаються записати дітей у новозбудований садочок. Люди окупували місцевий ЦНАП і навіть ночували під стінами будівлі. А все, щоб потрапити туди першими і зареєструвати свою малечу. Адже місць усього двісті, а охочих у рази більше. Чим усе закінчилось? Знають мої колеги.

Перший день "жовтої зони", а в центрі Івано-Франківська - аншлаг. Майже пів тисячі людей штурмують центр надання адмінпослуг. Кожен намагається потрапити першим, аби записати дитину в садок.

Новозбудований садочок "Джерельце" відкрили в Івано-Франківську лише місяць тому. Реєстрація в дошкільний заклад мала початися зранку, - розповідає франківчанка Наталія.

Наталія Циплінська, жителька Івано-Франківська:

Я чисто випадково через соціальні мережі бачу, що відбувається такий ажіотаж навколо ЦНАПу. Я лишаю малого у свекрухи за сто кілометрів, просто сідаю на перший автобус і їду сюди.

У списку Наталя виявилася аж 246-ою, а місць лише двісті. Жінка на восьмому місяці вагітності. Тож вирішила не ризикувати здоров'ям майбутньої дитини. Після довгих переконань…. І виклику поліції інші батьки дозволи їй піти додому і не викреслили її зі списку.

Наталія Циплінська, жителька Івано-Франківська:

Якісь живі черги…для чого це потрібно. Якщо можна цивілізовано прийти в день відкриття реєстрації, стати в чергу і зареєструватися. Вагітні, каліки ночуйте… немає значення.

О дев'ятій ранку за складеним списком люди почали заходити в ЦНАП.

Юлія, жителька Івано-Франківська:

Ми із сім'єю тут від 9 ранку ще від вчора. Тому я рада, що ми вже дійсно тут. Очікую, що моя дитина таки піде в державний садок. Бо зараз ми ходимо в приватний і ми платимо досить велику суму грошей.

У департаменті освіти міськради кажуть - на такий сценарій очікували. Охочих більше, ніж місць у закладі. Утім, проблем із садочками в Івано-Франківську немає,- наголошує чиновник. За останні п'ять років, каже, у місті збудували 9 нових. І нині дошкільною освітою охоплено 98 відсотків дітей.

Ігор Максимчук, директор Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради:

Тут є суто людський фактор. Звичайно, новий якісний садок і батьки хочуть, аби дитина потрапила в цей заклад освіти. Дана ситуація була прогнозована, тому що коли відкривається новий заклад дошкільної освіти…користується підвищеною популярністю.

Аби ситуація більше не повторилася, у міській раді планують запровадити онлайн-реєстрацію, яка нині діє для запису в перші класи. А щоб люди не ночували під стінами ЦНАПу , всіх зареєстрували - і тепер кожен зможе прийти в установу вже на визначену годину.