В Израиле резко ужесточают карантинные ограничения: что произошло [ Редактировать ]
На территории Государства Израиль могут ограничить массовые собрания из-за ухудшения показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает новостной портал The Times Of Israel.
По словам главы национальной программы по борьбе с COVID-19 Салмана Зарки, учащиеся должны вернуться в школы, при этом для избежания высокого уровня заболеваемости, необходимо сократить количество участников массовых мероприятий.
Есть приоритеты правильно открывать школы, отправлять учеников обратно на учебу. Но переполненные футбольные поля и мероприятия не подходят с учетом уровня заболеваемости в больницах.
Отмечается, что система здравоохранения в стране может не выдержать пиковой нагрузки инфицированными, при этом в медучреждениях должны быть приняты и пациенты с другими заболеваниями. Также существует нехватка рабочей силы, необходимой для работы всех аппаратов ЭКМО (аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, они выполняют работу сердца и легких человека. для лечения серьезных случаев COVID-19).
Читайте также, в Государстве Израиль рассказали, что страна может достичь коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в течение двух месяцев. В течение ближайших недель в Израиле будут обнаружены десятки тысяч новых случаев COVID-19.
Кроме того, в Израиле заговорили о четвертой дозе инъекции вакцины от коронавируса. Жителей просят подготовиться к дальнейшей вакцинации, жителей страны призывают подготовиться к введению четвертой дозы вакцины от COVID-19.
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