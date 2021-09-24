Как распечатать COVID-сертификат на портале "Дия" [ Редактировать ]
Коронавирусные сертификаты уже можно распечатать на портале "Дия". Для этого не нужно генерировать "Дия. Подпись". Об этом сообщается в Telegram сервиса государственных услуг "Дия".
Сгенерировать свой сертификат можно следующим образом:
- авторизуйтесь на портале "Дия" с помощью электронной подписи (КЭП)
- нажмите "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги"
- подпишите согласие об обработке персональных данных КЭПом
- когда "Дия" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах, то вам придет сообщение об этом на электронную почту
Ранее мы писали о том, как под Днепром медик продавала поддельные COVID-сертификаты. Читайте также, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали по меньшей мере в 174 странах мира. Впервые он был обнаружен в Индии, регионы Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили об уменьшении количества новых случаев, а регионы Европы и западной части Тихого океана о подобной тенденции.
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