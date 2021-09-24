Вода поднимется на высоту от 0,1 до 0,3 метра/ фото: Рубрика

На западе Украины из-за обильных осадков прогнозируют подъем воды в реках, в связи с чем там возможна угроза подтопления. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, угроза подтоплений будет действовать в течение 24-26 сентября на реке Западный Буг, которая находится возле города Каменка-Бугская во Львовской области.

Отмечается, что в водоемах ожидается подъем на высоту от 0,1 до 0,3 метра над уровнем с последующим затоплением поймы. В связи с этим в регионе спасатели объявили 1 (желтый) уровень опасности.

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Кроме того, на территории Украины в ближайшее время сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ситуация будет наблюдаться вплоть до 14 сентября 2021 года, она предполагает возникновение погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы.

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