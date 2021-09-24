Найбільше в Україні поле осінніх квітів розцвіло на Волині. Там місцеві фермери засадили поля запашними ліліями, хризантемами, айстрами та гладіолусами. На квіткову плантацію їдуть і гості із сусідніх областей. Милувалася квітами Сніжана Сидорук.

Ці лілії - це взагалі ексклюзив. Краса - неперевершена. Коли розквітають нагадують троянду.

Між Луцьком та Ковелем зацвіло найбільше в Україні поле осінніх квітів. Тут сотні тисяч лілій, хризантем, айстр, майорів та гладіолусів.

Тут у нас зростає теж досить ексклюзивний сорт. Сорт "банана". Тут і гарна квітка. Вона трішки гофрована, великого розміру насичений колір і всі наші відвідувачі в захваті.

Цьогоріч тут висадили майже мільйон квітів. Різнобарвний килим вкрив понад три гектари поля. Над створенням плантації працювали місцеві фермери. Ось уже як півтори десятки років вони займаються цим професійно.

Олександр Подзізей, власник квіткового поля:

Це справді наш другий осінній фестиваль. Ми побачили інтерес до цього фестивалю минулого року. Люди цим цікавляться, дзвонять, питають і ми вирішили все-таки його продовжити. Це, я думаю, єдиний фестиваль, де може відпочити вся сім'я: згуртуватися й отримати позитивні емоції.

Лише лілій тут з пів сотні сортів. Ці квітки уже відцвітають. А от хризантеми ще навіть не розпустилися. Усе через спекотне літо. На квітучому полі вперше цьогоріч висадили композиції з декоративних соняшників та капусти.

Тетяна Пашковська, співорганізаторка фестивалю:

Коли ми чуємо гарні відгуки від людей і вони дякують, кажуть: "боже, яку ви зробили красу!". Це для нас в першу чергу стимул працювати далі, стимул розвиватися, стимул робити ще краще фестивалі.

Осінні квіти висадили на місці, де навесні цвіли тюльпани. Саме тут започаткували фестиваль "волинська Голландія". Таку моду запозичили в Нідерландах. Звідти й привозять нові колекції квітучих рослин. Від туристів немає відбою.

Тетяна, відвідувачка фестивалю:

Це ж природа, це ж квіти, це ж таке щастя, здоров'я, радість, настрій Пахне, цвіте, кольори. Це щось неймовірне.

Світлана та Олександр, відвідувачі фестивалю:

Світлана: Це класна ідея створення такого - що весною з тюльпанами, що осінню з іншими квітами. Дуже гарно. Олександр: багато локацій для фото. Сміється.

Для відвідувачів барвисте поле відкрили лише на кілька днів. Згодом квіти зріжуть. А їхні цибулини викопають на зиму, щоб знову висадити навесні. Наступного року організатори обіцяють влаштувати ще й лавандовий фест.