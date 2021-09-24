COVID- 19 в Україні: кількість інфікувань зросла майже на 70 відсотків за тиждень [ Редактировать ]
Перспектива "почервоніння" - цілком реальна, кажуть у МОЗі. Там уже зараз дев'ять областей зарахували до помаранчевої зони, разом із Києвом. (Хоча на карантинні обмеження це поки що ніяк не вплине). За останній тиждень кількість інфікувань зросла майже на 70 відсотків! Цифри змінюються в арифметичній прогресії.
От порівняйте: якщо в понеділок було трохи більше ніж дві тисячі нових хворих, то за останню добу - понад дев'ять тисяч! Найбільше інфікувань - у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській і Донецькій областях. Столиця сьогодні до переліку не потрапила. Ушпиталили 2 тисячі хворих. Стільки ж людей - одужали. І ця динаміка - не є оптимістичною.
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За минулу добу в Україні дві тисячі 265 нових інфікувань. 44 людини померли. Тисячу 200 хворих ушпиталили, одужало - понад пів тисячі.
При цьому одужали - майже дві тисячі людей. Госпіталізовано - понад півтори тисячі. Найбільше захворювань - у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в столиці.
В Україні зафіксували 3 тисячі 332 нових випадки ковід. 97 пацієнтів померли, одужали - майже півтори тисячі людей.
При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.
Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.