Перспектива "почервоніння" - цілком реальна, кажуть у МОЗі. Там уже зараз дев'ять областей зарахували до помаранчевої зони, разом із Києвом. (Хоча на карантинні обмеження це поки що ніяк не вплине). За останній тиждень кількість інфікувань зросла майже на 70 відсотків! Цифри змінюються в арифметичній прогресії.

От порівняйте: якщо в понеділок було трохи більше ніж дві тисячі нових хворих, то за останню добу - понад дев'ять тисяч! Найбільше інфікувань - у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській і Донецькій областях. Столиця сьогодні до переліку не потрапила. Ушпиталили 2 тисячі хворих. Стільки ж людей - одужали. І ця динаміка - не є оптимістичною.