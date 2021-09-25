Сотрудники правоохранительных органов в городе Чернигов "накрыли" подпольную оружейную, где находился целый арсенал. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Также был задержан и подозреваемый, который в собственном гараже занимался восстановлением боевых качеств оружия, а также его переоснащением. В ходе обысков в 2 гаражных помещениях были обнаружены 40 вещественных доказательств.

Отмечается, что предметы были внешне похожими на оружие и боеприпасы, такие как ручные гранаты, разнообразные мины, одноразовые гранатометы ряда моделей, винтовка и несколько карабинов Мосина, пять винтовок СВТ, ручные пулеметы Дегтярева, автоматы Калашникова, пистолет-пулемет ППШ, пистолеты-пулеметы ППС и два станковых пулемета. Известно, что злоумышленнику грозит наказание в виде 7 лет тюремного заключения.

Читайте также, в поселке городского типа Кирилловка, который находится в Запорожской области, вблизи одной из баз отдыха были обнаружены боеприпасы и взрывчатка. Правоохранители нашли пакет, который находился недалеко от береговой линии во время проверки оперативной информации.

Кроме того, в городе Бровары, который находится в Киевской области, правоохранители обнаружили схрон с боеприпасами, две сумки с оружием были найдены в заброшенном здании, сотрудники полиции получили сообщение об опасной находке от местного жителя.

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