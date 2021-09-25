В субботу, 25 сентября, на Житомирской трассе под Киевом столкнулись три авто, среди которых и полицейское. В больницу попали четверо пострадавших. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Из-за ДТП на въезде в столицу образовалась огромная пробка.

"Предварительно, пьяный водитель микроавтобуса Ford Transit на скорости протаранил припаркованную Toyota Corolla правоохранителей", - говорится в сообщении.

Полицейские как раз оформляли админпротокол за незначительное нарушение ПДД на владельцев Skoda Octavia на белорусской регистрации.

От сильного удара автомобиль полиции потерпел значительных повреждений и протаранил легковушку белорусов.

В результате аварии пострадал пассажир микроавтобуса, двое патрульных, которые находились в своем авто, а также один человек из Skoda Octavia. Их госпитализировали в больницу.

У водителя микроавтобуса обнаружили 1.16 промилле алкоголя. На месте работали несколько патрулей полиции, также выехала следственно-оперативная группа.

Кроме того, во Львовской области на автодороге "Львов-Луцк" водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, попал в аварию. В результате аварии есть погибшая, от травм, которые оказались несовместимыми с жизнью, скончалась 17-летняя пассажирка, при этом еще трое мужчин 17, 24 и 26 лет.

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