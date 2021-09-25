Под Киевом пьяный водитель влетел в авто полиции: много пострадавших (фото) [ Редактировать ]
Источник: DTP.kiev.ua
В субботу, 25 сентября, на Житомирской трассе под Киевом столкнулись три авто, среди которых и полицейское. В больницу попали четверо пострадавших. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Из-за ДТП на въезде в столицу образовалась огромная пробка.
"Предварительно, пьяный водитель микроавтобуса Ford Transit на скорости протаранил припаркованную Toyota Corolla правоохранителей", - говорится в сообщении.
Полицейские как раз оформляли админпротокол за незначительное нарушение ПДД на владельцев Skoda Octavia на белорусской регистрации.
От сильного удара автомобиль полиции потерпел значительных повреждений и протаранил легковушку белорусов.
В результате аварии пострадал пассажир микроавтобуса, двое патрульных, которые находились в своем авто, а также один человек из Skoda Octavia. Их госпитализировали в больницу.
У водителя микроавтобуса обнаружили 1.16 промилле алкоголя. На месте работали несколько патрулей полиции, также выехала следственно-оперативная группа.
Кроме того, во Львовской области на автодороге "Львов-Луцк" водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, попал в аварию. В результате аварии есть погибшая, от травм, которые оказались несовместимыми с жизнью, скончалась 17-летняя пассажирка, при этом еще трое мужчин 17, 24 и 26 лет.
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Винні в цьому і водії, і перехожі. Одні перевищують швидкість, а інші дивляться в телефони, а не під ноги.
За даними поліції, водій не впорався з керуванням через серцевий напад.
Тестування водія однієї з автівок показало значне перевищення норми алкоголю у крові. Саме він не впорався з кермуванням та в'їхав у авто, що рухалось у супутньому напрямку.