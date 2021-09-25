Фільми про добро, дружбу та любов. Уже завтра в Києві відбудеться міжнародний кінофесливаль "Бути добру". Що представлять на ньому - розкажуть наші кореспонденти.

Наталія і Віталій живуть у родовому маєтку. Туди вони 10 років тому переїхали з міста, відреставрували будинок, відтворивши в ньому автентичний український стиль.

Наталія і Віталій, мешкають у родовому маєтку:

Ми нормальним сучасним життям живем, але намагаємося жити екологічніше, менше споживацтва цього. Наталка займається і рукоділлям, і одяг шиє. Відтворенням автентичного старовинного одягу, це оберегові сорочки із конопляного полотна. І до нас приїздять зі всієї України дівчата, навчатися.

А ще вони, як і десятки мешканців родинних маєтків, - учасники кінофестивалю "Бути добру", який уже завтра відбудеться в Києві в Українському домі. Туди ж приїдуть кінорежисери з усього світу, фільми яких також представлять на фестивалі.

Сирена, учасниця кінофестивалю "Бути добру":

Я щойно завершила роботу над відео, дізналася про фестиваль і сказала собі: гаразд, я спробую надіслати відео туди, тому що воно відповідає вимогам фестивалю, це музичний кліп, це пісня мого друга про мене, про радість життя.

Організатори фестивалю вимогливі до стрічок - із сотень заявок відбирали фільми, які розповідають про добро та любов у світі.

Тетяна Мадісон, генеральний директор кінофестивалю "Бути добру":

В мире очень много кинофестивалей, направленных на те образы, которые не хотелось бы транслировать и чтобы их, эти образы, смотрели дети, чтобы они росли на этих фиьмах. И так была идея начать создавать свой кинофестиваль рассветных фильмов, фильмов о добре, о дружбе, те фильмы, которые будут вдохновлять людей на что-то хорошее, самому становиться добрее.

Під час фестивалю також відбудеться ярмарок продуктів із родових маєтків, телеміст із натхненником такого способу життя - Володимиром Мегре, а на завершення глядачів чекає концерт.