Умер Алан Ланкастер - бас-гитарист, участник и один из основателей британской рок-группы Status Quo. Об этом сообщил его друг, журналист Крейг Беннетт.

О смерти музыканта сообщила в Twitter и звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records, сотрудничашая с ним.

It is with immense sadness that we share news of the passing of @Status_Quo legend Alan Lancaster. It was a great privilege for us to work with Alan in recent years. Our condolences go to his family and friends. RIP Nuff, sleep well 😢😢#AlanLancaster #RIPNuff pic.twitter.com/aH86DfWZHo