Умер основатель группы Status Quo, автор хита "In The Army Now" (видео) [ Редактировать ]
Источник: Vida Press
Умер Алан Ланкастер - бас-гитарист, участник и один из основателей британской рок-группы Status Quo. Об этом сообщил его друг, журналист Крейг Беннетт.
О смерти музыканта сообщила в Twitter и звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records, сотрудничашая с ним.
It is with immense sadness that we share news of the passing of @Status_Quo legend Alan Lancaster. It was a great privilege for us to work with Alan in recent years. Our condolences go to his family and friends. RIP Nuff, sleep well 😢😢#AlanLancaster #RIPNuff pic.twitter.com/aH86DfWZHo— Barrel And Squidger Records (@Chief_Squidger) September 26, 2021
Ланкастеру было 72 года, у него был рассеянный склероз. Музыкант скончался в своем доме в Сиднее, Австралия.
Вместе с гитаристом Фрэнсисом Росси Ланкастер создал группу Status Quo в 1962 году. Коллектив выпустил 33 альбома, общий тираж которых превысил 110 млн копий. Самые известные ее композиции - "In The Army Now", "Down, down", "Rockin' All Over the World".
Ланкастер покинул Status Quo в 1985 году и переехал в Австралию, хотя группа продолжает выступать до сих пор. В 2013-2014 годах он принял участие в концертном туре оригинального состава Status Quo. В декабре 2016 года умер гитарист Status Quo Рик Парфитт, ему было 68 лет.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что музыканты группы "Status Quo" удостоены звания "Офицер Британской империи".
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