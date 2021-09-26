Умер Алан Ланкастер - бас-гитарист, участник и один из основателей британской рок-группы Status Quo. Об этом сообщил его друг, журналист Крейг Беннетт.

О смерти музыканта сообщила в Twitter и звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records, сотрудничашая с ним.

It is with immense sadness that we share news of the passing of @Status_Quo legend Alan Lancaster. It was a great privilege for us to work with Alan in recent years. Our condolences go to his family and friends. RIP Nuff, sleep well 😢😢#AlanLancaster #RIPNuff pic.twitter.com/aH86DfWZHo — Barrel And Squidger Records (@Chief_Squidger) September 26, 2021

Ланкастеру было 72 года, у него был рассеянный склероз. Музыкант скончался в своем доме в Сиднее, Австралия.

Вместе с гитаристом Фрэнсисом Росси Ланкастер создал группу Status Quo в 1962 году. Коллектив выпустил 33 альбома, общий тираж которых превысил 110 млн копий. Самые известные ее композиции - "In The Army Now", "Down, down", "Rockin' All Over the World".

Ланкастер покинул Status Quo в 1985 году и переехал в Австралию, хотя группа продолжает выступать до сих пор. В 2013-2014 годах он принял участие в концертном туре оригинального состава Status Quo. В декабре 2016 года умер гитарист Status Quo Рик Парфитт, ему было 68 лет.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что музыканты группы "Status Quo" удостоены звания "Офицер Британской империи".