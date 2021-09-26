Не без проблем, але перезапустили ВККС та Вищу раду правосуддя, відновили покарання за брехню в деклараціях та ухвалили кілька законів, які посилюють незалежність НБУ.

МВФ повернувся! Цього тижня в Україні відновила роботу місія Міжнародного валютного фонду. Чому для нас це важливо? Бо на кону - майже 3 мільярди доларів.

Ці гроші Кабмін планує наступного року пустити на будівництво доріг, модернізацію гідро-електростанцій та підтримку бізнесу. В уряді сподіваються, що перший транш, а це понад 750 мільйонів доларів, Україна отримає вже до кінця цього року. За словами прем'єра, ми виконали всі умови, які висував Фонд.

Не без проблем, але перезапустили ВККС та Вищу раду правосуддя, відновили покарання за брехню в деклараціях та ухвалили кілька законів, які посилюють незалежність НБУ. Втім, останнє слово - за МВФ. Місія працюватиме в Україні кілька тижнів. Нагадаю, що востаннє Україна отримувала кредит ще влітку 2020-го.

Тоді нам виділили трохи більше ніж 2 мільярди доларів. Ще майже півтора ми мали отримати до кінця року і стільки ж - у 2021-му. Але ці гроші - зависли. За цей час фонд уже двічі надсилав в Україну місії. Проте щоразу вони закінчувалися для нас холодним душем: мовляв, прогрес у реформах - недостатній для отримання кредиту.