На полігонах України тривають міжнародні військові навчання [ Редактировать ]
І хоч дипломатичні переговори - поки єдиний шлях, яким Україна намагається повернути окупований Донбас та анексований Крим, наша армія готується до різних сценаріїв. Про це неодноразово говорив і президент, і всі головнокомандувачі збройних сил.
Звільняти захоплені міста, відбивати атаки з моря, землі та неба цього тижня українська армія вчилася разом із військовими НАТО. На різних полігонах по всій Україні тривають масштабні міжнародні навчання "Спільні зусилля". Цьогоріч у них беруть участь 15 країн і більше 12 тисяч військових.
Солдати десантуються з вертольотів, штурмують захоплені будівлі, вчаться правильно евакуйовувати поранених та звільняти заручників. І хоча головне завдання - відпрацювати спільну тактику ведення бойових дій, наші військові не приховують - за останні кілька років ролі змінились. Відтепер саме натівські солдати їдуть в Україну переймати бойовий досвід наших армійців.
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