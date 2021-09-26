І хоч дипломатичні переговори - поки єдиний шлях, яким Україна намагається повернути окупований Донбас та анексований Крим, наша армія готується до різних сценаріїв. Про це неодноразово говорив і президент, і всі головнокомандувачі збройних сил.

Звільняти захоплені міста, відбивати атаки з моря, землі та неба цього тижня українська армія вчилася разом із військовими НАТО. На різних полігонах по всій Україні тривають масштабні міжнародні навчання "Спільні зусилля". Цьогоріч у них беруть участь 15 країн і більше 12 тисяч військових.

Солдати десантуються з вертольотів, штурмують захоплені будівлі, вчаться правильно евакуйовувати поранених та звільняти заручників. І хоча головне завдання - відпрацювати спільну тактику ведення бойових дій, наші військові не приховують - за останні кілька років ролі змінились. Відтепер саме натівські солдати їдуть в Україну переймати бойовий досвід наших армійців.