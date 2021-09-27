Люди знову можуть прилетіти до Ла-Пальми

Аеропорт на канарському острові Ла-Пальма відновлює роботу. Тиждень летовище стояло порожнім через виверження вулкана Кумбре-В'єха.

Щоправда, вулкан досі активний, тож деякі авіакомпанії не наважуються відновити рейси. Виверження спричинило масштабні руйнування на острові - майже півтисячі знищених будинків та понад дві сотні гектарів спалених угідь. Завдяки тому, що евакуацію провели швидко - минулося без жертв.

Валдо Наско, турист: