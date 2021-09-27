Аеропорт міста Ла-Пальма відновлює свою роботу [ Редактировать ]
Аеропорт на канарському острові Ла-Пальма відновлює роботу. Тиждень летовище стояло порожнім через виверження вулкана Кумбре-В'єха.
Щоправда, вулкан досі активний, тож деякі авіакомпанії не наважуються відновити рейси. Виверження спричинило масштабні руйнування на острові - майже півтисячі знищених будинків та понад дві сотні гектарів спалених угідь. Завдяки тому, що евакуацію провели швидко - минулося без жертв.
Валдо Наско, турист:
З нас сміються через парасольку. Але якщо ми перестанемо її носити, будемо повністю у попелі. Знімемо окуляри - він потрапить в очі, а якщо маски - то до рота. Сподіваємось, що вулкан швидко згасне.
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