Помер засновник гурту "Статус Кво" Алан Ланкастер [ Редактировать ]
Помер засновник гурту "Статус Кво" Алан Ланкастер. Йому було 72 роки. У британському рок-гурті Алан співав і грав на бас-гітарі.
"Статус Кво" заснував 59 років тому. Музиканти випустили 33 альбоми, їхній загальний наклад перевищив 110 мільйонів копій. Гурт грав у стилі рок-н-рол з елементами ритм-енд-блюзу і бугі-вугі.
А з 2005 року музиканти стали рекордсменами Великої Британії за кількістю синглів, які входили в офіційний чарт.
по теме
Группа Placebo была создана в 1994 году, участниками коллектива являются Брайан Молко, Стефан Олдсдал и присоединившийся в 2008 году барабанщик Стив Форрест. Placebo играет альтернативный рок и инди-рокПоследний альбом группы - "Loud Like Love" - вышел в 2013 году
Пісня "Імеджен" Джона Леннона та Йоко Оно святкує 50-й ювілей. Вихід світового хіта відзначають у різних куточках планети.
У Лондоні текст композиції спроєктували на будівлю Парламенту та Собор Святого Павла. У Нью-Йорку слова вивели на один з гігантських екранів Таймс Сквер.
Це була репетиція перед концертом. Послухати унікальний інструмент прийшли близько сотні харків'ян. Елізабет приїздить до Харкова вже втретє.
Під час фестивалю також відбудеться ярмарок продуктів із родових маєтків, телеміст із натхненником такого способу життя - Володимиром Мегре, а на завершення глядачів чекає концерт.