У Лондоні спостерігають черги на АЗС через дефіцит бензину [ Редактировать ]
У Лондоні дефіцит бензину. Через це деякі заправки зачинилися, інші - запроваджують обмеження. На АЗС шикуються довжелезні черги автомобілістів.
Усе через брак водіїв на бензовози та вантажівки, адже більшість із них - іноземці. І Брекзит суттєво ускладнив для них можливість працювати у Великій Британії.
Криза в транспортних перевезеннях посилилася так, що загрожує порожніми полицями в супермаркетах.
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