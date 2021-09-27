У Лондоні дефіцит бензину. Через це деякі заправки зачинилися, інші - запроваджують обмеження. На АЗС шикуються довжелезні черги автомобілістів.

Усе через брак водіїв на бензовози та вантажівки, адже більшість із них - іноземці. І Брекзит суттєво ускладнив для них можливість працювати у Великій Британії.

Криза в транспортних перевезеннях посилилася так, що загрожує порожніми полицями в супермаркетах.