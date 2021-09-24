Утром 24 сентября у многих заправок Великобритании были замечены огромные очереди машин. Увы, АЗС не дают топлива покупателям из-за его банального отсутствия. Как так произошло?

На днях нефтяной гигант BP (The British Petroleum Company) предупреждал правительство страны, что начинает сокращать поставки бензина и дизеля на свои 1200 автозаправочных станций из-за нехватки водителей грузовиков, развозящих топливо по стране, сообщает The Daily Mail.

Поэтому главы корпорации ввели нормирование топлива и закрыли часть заправочных станций.

"Извините, топлива нет"

На специальном совещании представитель BP Ханна Хофер призвала чиновников осознать, что ситуация очень и очень тяжелая и требует экстренных решений. По ее словам, у BP сейчас на заправках осталось не больше 2/3 запасов от объема, необходимого для бесперебойного обслуживания клиентов, но даже эти запасы быстро сокращаются.

Очереди перед заправочными станциями у некоторых граждан вызвали неприятные воспоминания о нефтяном кризисе ОПЕК 1973 года и острой нехватке топлива в 2000 году.

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23 сентября Ассоциация розничных торговцев бензином предупредила водителей, чтобы они "держали четверть бака" топлива в своих автомобилях, чтобы подготовиться к возможному закрытию автозаправочных станций в Великобритании.

Тем временем министры столкнулись с новым давлением с целью облегчить иммиграционные правила в качестве экстренной меры для привлечения водителей грузовых автомобилей из-за рубежа на фоне предупреждений о том, что в отрасли необходимо еще 100 тысяч человек для покрытия дефицита рабочей силы. BP просит правительство упростить найм водителей из числа иностранцев.

Отчаявшиеся боссы BP начали поднимать зарплаты водителям грузовых автомобилей до 78 тысяч фунтов стерлингов (6500 фунтов стерлингов в месяц).

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Водителей в Соединенном королевстве не хватает из-за Brexit и пандемии COVID-19. Первый фактор усложнил гражданам европейских стран получение разрешений на работу в Великобритании, а пандемия заставляла водителей уходить в отпуск.

Чтобы решить проблему, правительство временно увеличило количество часов, в течение которой водителям можно оставаться за рулем.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как украинские водители смогут обменивать права в Великобритании.

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