У Данії можна сходити в "людську бібліотеку"

Почути про те, як бути біженцем, трансгендером або ж геєм можна в одній особливій бібліотеці Данії. У такому просторі власним досвідом діляться люди, що найчастіше страждають від упереджень соціуму. Що та як розповідають далі в сюжеті.

Нині, у часи численних інтернет-ресурсів, бібліотеки стають дедалі менш популярними. А як щодо "людських книгозбірень"? Куди можна прийти та почитати особливу "книжку" - живу. Концепцію людської бібліотеки вигадали в Данії. У центрі Копенгагена відкрили простір, де книжкою може стати кожен охочий.

Ніна, "читачка":

Люблю приходити сюди, спілкуватися та обговорювати теми, які ми зазвичай не порушуємо на світських зустрічах. Тут є можливість ставити "незручні" запитання.

Засновник людської бібліотеки, Ронні, запевняє, що читання тут - насамперед розмова. У цій бібліотеці люди діляться життєвим досвідом. Книжками тут зазвичай стають люди, які найбільше потерпають від упередженого ставлення - інваліди, біженці, трансгендери або ВІЛ-інфіковані.

Ронні Абергель, засновник бібліотеки:

Бібліотека людей - це шанс відкрити розмаїття вашого оточення. Тут ви можете кинути виклик власним стереотипам і неусвідомленим упередженням щодо певних відмінностей у людях.

Читання в цій незвичайній бібліотеці проходять як віч-на-віч, так і в групах. Позичити "книжку" для розмови можна на 30 хвилин. Живі книжки - надзвичайно різні. Наприклад, Ібен розповідає про сексуальне насильство.

Ібен, "книжка":

Звісно, мені ставлять багато однакових запитань. Проте кожна розмова - особлива й відрізняється від попередньої.

Одна з цілей засновників простору - навчити людей не створювати суспільних бар'єрів та уникати дискримінації.

Карем, "читач":

Така бібліотека дозволяє людям побачити, що всі ми різні, але водночас у нас є багато спільного.

Засновник бібліотеки Ронні прагне, щоб його ініціатива допомогла людям стати більш відкритими, а також усвідомити, що кожен має право бути іншим.