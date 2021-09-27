Концепцію "людської бібліотеки" вигадали в Данії [ Редактировать ]
Почути про те, як бути біженцем, трансгендером або ж геєм можна в одній особливій бібліотеці Данії. У такому просторі власним досвідом діляться люди, що найчастіше страждають від упереджень соціуму. Що та як розповідають далі в сюжеті.
Нині, у часи численних інтернет-ресурсів, бібліотеки стають дедалі менш популярними. А як щодо "людських книгозбірень"? Куди можна прийти та почитати особливу "книжку" - живу. Концепцію людської бібліотеки вигадали в Данії. У центрі Копенгагена відкрили простір, де книжкою може стати кожен охочий.
Ніна, "читачка":
Люблю приходити сюди, спілкуватися та обговорювати теми, які ми зазвичай не порушуємо на світських зустрічах. Тут є можливість ставити "незручні" запитання.
Засновник людської бібліотеки, Ронні, запевняє, що читання тут - насамперед розмова. У цій бібліотеці люди діляться життєвим досвідом. Книжками тут зазвичай стають люди, які найбільше потерпають від упередженого ставлення - інваліди, біженці, трансгендери або ВІЛ-інфіковані.
Ронні Абергель, засновник бібліотеки:
Бібліотека людей - це шанс відкрити розмаїття вашого оточення. Тут ви можете кинути виклик власним стереотипам і неусвідомленим упередженням щодо певних відмінностей у людях.
Читання в цій незвичайній бібліотеці проходять як віч-на-віч, так і в групах. Позичити "книжку" для розмови можна на 30 хвилин. Живі книжки - надзвичайно різні. Наприклад, Ібен розповідає про сексуальне насильство.
Ібен, "книжка":
Звісно, мені ставлять багато однакових запитань. Проте кожна розмова - особлива й відрізняється від попередньої.
Одна з цілей засновників простору - навчити людей не створювати суспільних бар'єрів та уникати дискримінації.
Карем, "читач":
Така бібліотека дозволяє людям побачити, що всі ми різні, але водночас у нас є багато спільного.
Засновник бібліотеки Ронні прагне, щоб його ініціатива допомогла людям стати більш відкритими, а також усвідомити, що кожен має право бути іншим.
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