Помер засновник гурту "Статус Кво" - Алан Ланкастер. Йому було 72 роки. У британському рок-гурті Алан співав і грав на бас-гітарі. "Статус Кво" заснував 59 років тому.

Музиканти випустили 33 альбоми, їхній загальний наклад перевищив 110 мільйонів копій. Гурт грав у стилі рок-н-рол з елементами ритм-енд-блюзу і бугі-вугі. А з 2005 року музиканти стали рекордсменами Великої Британії за кількістю синглів, які входили в офіційний чарт.