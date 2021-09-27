Міністр Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Твіттер зауважив, що Україна сама вирішуватиме, що їй робити на своїй території.

В МЗС України вже відреагували на цю заяву. Міністр Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Твіттер зауважив, що Україна сама вирішуватиме, що їй робити на своїй території.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ: