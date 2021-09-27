Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама розбереться зі своєю територією [ Редактировать ]
В МЗС України вже відреагували на цю заяву. Міністр Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Твіттер зауважив, що Україна сама вирішуватиме, що їй робити на своїй території.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ:
З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи.
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