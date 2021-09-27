У Франції невідомі підпалили 24 машини [ Редактировать ]
У Франції розслідують масовий підпал авто. Згарище на стоянці невідомі лишили цими вихідними в місті Арль. Пожежа зачепила 24 машини, частина з них вигоріли дощенту, інші - сильно пошкоджені.
Підпал був зумисним, припускають у поліції. У камери відео-спостереження потрапили троє підозрюваних, їхні особи встановлюють. За словами поліцейських, у такий спосіб зловмисники могли помститися за рейд з запобігання наркоторгівлі, який відбувся напередодні.
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