У Франції розслідують масовий підпал авто. Згарище на стоянці невідомі лишили цими вихідними в місті Арль. Пожежа зачепила 24 машини, частина з них вигоріли дощенту, інші - сильно пошкоджені.

Підпал був зумисним, припускають у поліції. У камери відео-спостереження потрапили троє підозрюваних, їхні особи встановлюють. За словами поліцейських, у такий спосіб зловмисники могли помститися за рейд з запобігання наркоторгівлі, який відбувся напередодні.