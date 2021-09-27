Німеччина - на порозі зміни влади. За попередніми даними, парламентські вибори в країні виграють соціал-демократи. За них віддали голоси майже 26 відсотків виборців. У основних конкурентів - християнських демократів - 24 відсотки. Чи означає це, що наступним канцлером Німеччини точно стане есдек Олаф Шольц? І що таке "світлофор" та "ямайка"? Тетяна Логунова розкаже.

Німецькі соціал-демократи святкують перемогу. Після довгої ночі підрахунку голосів уже немає жодного сумніву - вони виграли ці вибори. З мінімальним відривом, але вперше за останні 16 років. Олаф Шольц уже заявив - він готовий почати переговори про формування уряду і стати наступним канцлером країни. У пріоритеті - коаліція, яку німці через партійні кольори називають "світлофором", тобто червоні есдеки, зелені та жовті "ліберали".

Олаф Шольц, кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії:

Виборці сказали своє слово й дали зрозуміти, хто має формувати новий уряд. Вони посилили позиції трьох політичних сил - соціал-демократів, зелених та лібералів. Це чіткий мандат для формування коаліції.

Зарано скидати з рахунку й християнських демократів. У них - найгірший результат за останні пів століття, але рказом із тим - друге місце на виборах. Теоретично вони теж можуть очолити уряд і посадити в крісло канцлера Арміна Лашета. У разі, якщо есдеки провалять коаліційні переговори, а ХДС/ХСС вдасться домовитися з зеленими та лібералами. Такий політичний союз називатиметься "ямайка", бо схожий на прапор цієї країни - чорні християнські демократи, зелені та жовті ліберали.

Армін Лашет, кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС:

Ми зробимо все можливе, щоб сформувати уряд на чолі з християнськими демократами. Німеччині потрібна коаліція, яка модернізує країну.

Зелені та ліберали, від яких фактично залежить, хто стане наступним канцлером країни, нікому нічого не обіцяють. Мовляв, говорити готові, а там буде видно.

Анналена Бербок, співголова партії "Зелені":

Це раніше коаліції будувалися за принципом - велика сильна партія плюс молодший партнер. Нині ситуація інша. Тому правильно, що всі політсили розмовляють між собою, а не чекають на запрошення.

Крістіан Лінднер, лідер Вільної демократичної партії Німеччини:

Усі відповідальні партії мають зрозуміти: виборці хочуть, щоб уряд сформували центристи.

Є ще й третій варіант. Це та сама велика коаліція - з есдеків та християнських демократів, яка керувала країною останні 12 років. Цей політичний союз теж матиме арифметичну більшість у парламенті. Але цього разу очолить його вже канцлер-есдек Олаф Шольц.

Коаліційні переговори розпочнуться найближчими днями. А от скільки вони триватимуть, наразі ніхто прогнозувати не береться. Інколи політикам вдається домовитися за кілька тижнів, а буває, потрібні місяці. Приміром, чотири роки тому, після минулих виборів, коаліційні переговори тривали більше як півроку.

До створення коаліції та голосування в парламенті за нового канцлера країною керуватиме Ангела Меркель. Учора вночі й сьогодні вдень канцлерку бачили у штабі християнських демократів. Але жодної заяви щодо результатів виборів вона поки що не зробила.