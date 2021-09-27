Велика Британія - в паніці! В країні - паливна криза. На АЗС вичерпалися запаси майже всього пального. Довкола заправок - довжелезні черги з невдоволеними водіями.

Що ж стало причиною дефіциту та як уряд вирішуватиме цю проблему - дивіться в сюжеті Володимира Кулакова.

Ось у таких автомобільних заторах чи не вся Велика Британія. Біля АЗС - черги, а в країні - криза! Близько 90 відсотків заправок вичерпали майже всі свої запаси пального. Через це на АЗС розвісили таблички: "Вибачте, палива немає".

На тлі паливної кризи частина АЗС у країні просто тимчасово закрилися. Деякі ж встановили обмеження. На одну автівку палива можна залити на не більше ніж 30 фунтів стерлінгів. А це - близько 20-ти літрів пального. Британські водії розлючені.

Жителька Лондона:

Я шукала бензин занадто довго! Телефонувала на АЗС, але всі вони зачинені! На щастя, знайшла одну, де є паливо. І от приїхала сюди займати чергу.

Енді, водій вантажівки:

Я не панікую, як усі ці дивні люди. Приїхав сюди, відстояв чергу, залив трохи пального та поїхав собі на роботу. Однак не розумію, чому так зросла вартість палива.

Як повідомляють британські ЗМІ, дефіцит пального в країні стався через нестачу далекобійників, частина з яких вийшли на пенсію, а дехто виїхав із країни після виходу Великої Британії з ЄС. Через це й скоротилися обсяги поставок. Відтак люди почали панікувати та скуповувати паливо де тільки можливо. Проте головною причиною збою таки став Брекзит. Зокрема, через зволікання з видачею віз водіям із Європи. На паніку серед населення вже відреагували в уряді.

Джордж Юстіс, міністр навколишнього середовища Великої Британії:

У нас достатньо пального, зокрема, на складах. Єдина проблема, з якою уряд зіштовхнувся зараз, - це те, що люди почали скуповувати те паливо, яке вони не планували купувати. Найкраще, що нині можуть зробити британці, - припинити панікувати, заправити власні автівки та не купувати пальне, яке їм непотрібне.

Водночас вирішити проблему з дефіцитом уряд пропонує кількома шляхами. Щонайменше п'ятьом тисячам водіїв із ЄС нададуть короткострокові тимчасові візи, а також прискорять видачу водійських посвідчень і, ймовірно, залучать до вантажних перевезень армійців.

Джордж Юстіс, міністр навколишнього середовища Великої Британії:

Ми залучимо військових із Міноборони для врегулювання ситуації. Наразі ми не плануємо саджати їх за кермо вантажівок, щоб вони перевозили паливо. Однак водночас у нас є деякі військові частини, які за необхідності вже готові до цього.

Та наразі цього недостатньо, вважають в Асоціації автотранспортних перевізників. Оскільки для вирішення проблеми необхідно близько ста тисяч далекобійників. Але, попри це, в британському уряді запевняють - уже найближчим часом ситуація з пальним стабілізується.