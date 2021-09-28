Термінові дебати Парламентської асамблеї Ради Європи відбулися напередодні у Страсбурзі. Одне з найгарячіших питань - ситуація, що склалася на кордоні ЄС та Білорусі. Натомість українське питання не розглядатимуть. Усі подробиці розповість Олена Абрамович.

На порядку денному цієї сесії ПАРЄ українських питань немає, проте палких дискусій у кулуарах чимало. Насамперед через відхилені списки кандидатів від України на посаду судді до Європейського суду з прав людини. Україна вже третій рік поспіль не може поміняти суддю. Цього разу через те, що один із поданих кандидатів - від партії влади.

Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ:

Треба розуміти, що ЄСПЛ розглядає справи в першу чергу проти держави, тобто проти влади. Така політична заангажованість тут не вітається.

У поданих українською делегацією списках - Микола Гнатовський, Гаяне Нуріджанян та Олександр Мережко. Мережко - депутат від "Слуги народу", голова Комітету з питань міжнародних справ ВР. Усі троє, запевняє голова делегації, гідні кандидати з великим досвідом і відібрані незалежною комісією. І подали їх через те, що формальні правила цього не забороняють.

Марія Мезенцева, голова української делегації в ПАРЄ:

Через те, що критерії не прописані чітко - тобто немає заборони політично афілійованої кандидатки/кандидата балотуватися. Немає критерію - якщо людина працювала в структурах, чи працювала разом зі структурами суду, вона не може балотуватися.

Ще одне питання, яке на цій сесії українській делегації не вдалося відстояти - це дебати щодо порушення прав кримських татар. Після проведення саміту "Кримська платформа" на окупованому півострові розпочалися масові арешти. Проте ситуацію в Криму вже обговорювали на літній сесії. Тож вирішили розглянути можливість просто оновити попередній звіт.

Марія Мезенцева, голова української делегації в ПАРЄ:

Процедура дозволяє їй оновити процес, або це називається follow up - подивитися, чи щось виконується або ні. Я вам можу одразу сказати - з цього файлу ми дуже малого чого бачимо в позитивному прогресі, ба більше, у нас є знову 40 затриманих кримських татар, які звинувачуються по статті тероризму: 12-15 років.

Натомість українські депутати таки домоглися внесення до порядку денного дебатів щодо мігрантської кризи на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею.

Олексій Гончаренко, член української делегації в ПАРЄ:

Ви знаєте, що там криза, вже є загиблі, Лукашенко просто завозить біженців з Іраку, з Афганістану і направляє їх просто фізично через кордон, в першу чергу в Литву. І жахлива насправді ситуація.

Уникнути цього обговорення намагалася російська делегація, утім, її аргументи не взяли до уваги. І дебати таки відбудуться в четвер.