У Лондоні відкриють магазин гурту Queen [ Редактировать ]
У Лондоні відкриють магазин гурту Queen. Посуд, одяг, музичні інструменти - все має дух легендарної групи. Відкриття крамниці присвятили до ювілею рок-колективу. Queen заснували рівно 50 років тому. Кожне десятиліття має власні атрибути, тому магазин поділили на п'ять відділів. Тут є і платівки та диски різних періодів. Також у крамниці можна придбати речі з автографами учасників рок-гурту. Зокрема, гітари з підписом Браяна Мея і барабанні палички Роджера Тейлора.
Кіт Таперел, віцепрезидент з роздрібної торгівлі та продажу компанії Bravado:
Ми святкуємо п'ятдесятиліття гурту "Квін". І відкриття цього магазину - свого роду, спосіб привернути увагу шанувальників. Вони можуть прийти сюди та відчути емоції музики "Квін". Тут також є ексклюзивні продукти, які продаються лише в цьому магазині.
по теме
З 2005 року музиканти стали рекордсменами Великої Британії за кількістю синглів, які входили в офіційний чарт.
Це була репетиція перед концертом. Послухати унікальний інструмент прийшли близько сотні харків'ян. Елізабет приїздить до Харкова вже втретє.
Усе через брак водіїв на бензовози та вантажівки, адже більшість із них - іноземці. І Брекзит суттєво ускладнив для них можливість працювати у Великій Британії.
"Статус Кво" заснував 59 років тому. Музиканти випустили 33 альбоми, їхній загальний наклад перевищив 110 мільйонів копій.
В Британии пара влюбленных попала в ДТП во время занятия сексом