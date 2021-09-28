Пропагувати хімію через ТікТок вирішив доцент Харківського фармацевтичного університету. І за рік - став дуже популярним. На його блог уже підписалися майже дев'яносто тисяч людей.

Деякі з публікацій набирають по півтори тисячі коментарів. Чим зацікавлює аудиторію - дізнавалися наші кореспонденти.

Володимир Олексійович викладає на кафедрі фармацевтичної хімії вже 38 років. Популяризує хімію на наукових пікніках. Торік його аспірантка запропонувала "достукуватися до молоді" - ще й через соцмережі. Обрали ТікТок. Доцент погодився, але перші історії, каже, глядачеві не зайшли.

Володимир Грудько, доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету:

Ми зняли аналіз лікарських засобів. З достатньо яскравими реакціями. Але коли говоримо який-небудь "норсульфазол", "нітрофурал", або щось таке, переважна більшість людей з цим не стикалася - "это меня не касается". "Это мне не интересно".

Тож обрали інший підхід. Доцент бере популярні напої, додає реагенти й у такий спосіб показує, де барвники - натуральні. А де - штучні. Приміром, ось цей напій - помаранчевий - завдяки природним каротиноїдам.

Це нешкідливо, це близький до природного барвник. Органічний розчинник проекстрагував із напою в жовтий барвник.

Такі ролики отримали й вподобайки, і коментарі. За популярністю й кількістю підписників не женеться, а свою місію у соцмережі бачить ось у чому.

Володимир Грудько, доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету:

Щоб битися за душі нашої молоді, щоб там було не тільки гиги гиги гиги, щоб там було і розумне, добре й вічне. Для того, щоб той, хто думає, у кого з мозгами все гаразд, міг побачити щось цікаве.

Задля яскравої картинки вчений вигадав рецепт ось цієї сполуки, декілька рухів - і в пробірці український прапор.

А ще - заманює глядача різнобарвними флуоресцентними кристалами.

Я додав хінін у воду.

Знімає і монтує ролики у своєму телефоні студентка другого курсу. Каже, цю науку ще тільки опановує.

Тетяна Матус, студентка другого курсу Національного фармацевтичного університету:

Обрізати або прискорити відео. Накладати музику, яка зараз популярна і яка не буде заважати слухати Володимира Олексійовича.

За рік на сторінці викладача назбиралося вже майже вісім десятків відеороликів. Теми для наступних публікацій Володимир Олексійович бере і з коментарів, і з життя. Планує розповісти, що таке хімічні індикатори, і як вдома за допомогою очищувача для труб визначити, чи натуральне вино п'єте.