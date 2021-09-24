В населенном пункте Крюковщина, который находится в Киевской области, на парковке жилищного комплекса произошел пожар, вследствие которого были полностью сожжены 4 транспортных средства. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло на улице Панорамной. Спасатели получили сообщение о пожаре возле жилищного комплекса ночью.

На тушение авто спасатели, прибывшие на место, подали воздушно-пенные и водные стволы. Пожар ликвидировали в 3:19.

Отмечается, что в результате пожара огнем было уничтожено четыре автомобиля, еще один - повреждено. Причины устанавливаются.

Фото: ГСЧС

Читайте также, в Одессе, на улице Старопортофранковской, произошло чрезвычайное происшествие. На парковку рухнул двухэтажный нежилой дом, площадь разрушения - 100 кв. м. Обломки упали на парковочную зону (под навесами) для автомобилей.

Кроме того, в Новобаварском районе Харькова спасатели потушили пожар на автостоянке Министерства обороны. Сообщение о возгорании на парковке по улице Цементная, 3, пожарные получили в 21:24, на момент их прибытия общая площадь пожара составляла 40 кв. м.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.