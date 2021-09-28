У Лондонському магазині можна знайти ексклюзивні речі гурту Queen [ Редактировать ]
У Лондоні відкриють магазин гурту Queen. Посуд, одяг, музичні інструменти - все має дух легендарної групи. Відкриття крамниці присвятили до ювілею рок-колективу. Queen заснували рівно 50 років тому. Кожне десятиліття має власні атрибути, тому магазин поділили на п'ять відділів. Тут є і платівки та диски різних періодів. Також у крамниці можна придбати речі з автографами учасників рок-гурту. Зокрема, гітари з підписом Браяна Мея і барабанні палички Роджера Тейлора.
Кіт Таперел, віцепрезидент з роздрібної торгівлі та продажу компанії Bravado:
Ми святкуємо п'ятдесятиліття гурту "Квін". І відкриття цього магазину - свого роду, спосіб привернути увагу шанувальників. Вони можуть прийти сюди та відчути емоції музики "Квін". Тут також є ексклюзивні продукти, які продаються лише в цьому магазині.
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Тут є і платівки та диски різних періодів. Також у крамниці можна придбати речі з автографами учасників рок-гурту.
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