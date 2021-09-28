У Лондоні відкриють магазин гурту Queen. Посуд, одяг, музичні інструменти - все має дух легендарної групи. Відкриття крамниці присвятили до ювілею рок-колективу. Queen заснували рівно 50 років тому. Кожне десятиліття має власні атрибути, тому магазин поділили на п'ять відділів. Тут є і платівки та диски різних періодів. Також у крамниці можна придбати речі з автографами учасників рок-гурту. Зокрема, гітари з підписом Браяна Мея і барабанні палички Роджера Тейлора.

Кіт Таперел, віцепрезидент з роздрібної торгівлі та продажу компанії Bravado: