Дети в Китае слишком много времени проводят в интернете Источник: Reuters

Китай объявил, что запретит лицам младше 16 лет смотреть игровые видеостримы в Интернете. Это еще одно ограничение, объявленное правительством Китая, в попытках контролировать время, проводимое детьми в интернете и за видеоиграми.

Государственный совет Китая опубликовал новый "набор национальных руководящих принципов в рамках 10-летнего плана развития детей", сообщает The South China Morning Post.

Рекомендации предусматривают ограничение по времени на просмотр онлайн-сервисов детьми. Провайдерам сервисов прямых трансляций запрещено регистрировать детей младше 16 лет в качестве стримеров игрового контента.

Дети проводят много времени за смартфонами в интернете

Эти правила будут применяться через общенациональную единую систему идентификации, которая будет определять, как несовершеннолетние играют в игры.

Китай в 2021 году начал активно бороться за детское здоровье, всячески пытаясь регулировать их времяпровождение в Интернете и за видеоиграми. В начале августа государственные китайские СМИ назвали онлайн-игры вредными, вызывающие нездоровое привыкание, и призвали наложить на них ограничения, что снизило стоимость холдинга Tencent (крупного владельца многих игровых студий) почти на 60 миллиардов долларов.

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Позже Китай запретил несовершеннолетним вообще играть в видеоигры в течение недели, введя новые правила, согласно которым они могут играть только 1 час по пятницам, субботам и воскресеньям.

Раньше дети могли играть в игры только по 1,5 часа в будние дни. Ни одна из сотен китайских игровых компаний не решилась оспорить решение и все они обязались следовать новым правилам.

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