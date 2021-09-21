Игрок от боли в плече даже упал на пол Источник: Unsplash

На трехдневном игровом турнире Riptide американском городе Сандаски, штат Огайо, произошел трагический инцидент – эмоциональный игрок вывихнул себе плечо из сустава, ликуя победу.

Участники кибертурнира соревновались в дисциплинах Super Smash Bros. (Brawl & Melee) и Splatoon 2, а также в Rivals of Aether.

В турнире Rivals Алекс Штробель под псевдонимом CakeAssault обошел 245 игроков и завоевал первое место.

A popoff to put Hungrybox to shame. Congratulations to @CakeAssault_ for winning Rivals of Aether at Riptide! pic.twitter.com/AyePRiW0Me — Panda | turndownforwalt (@turndownforwalt) 12 сентября 2021 г.

Воодушевленный своим лидерством и немалым денежным выигрышем, он вскочил со стула и начал эмоционально демонстрировать свою победу, которая могла бы соперничать с выходками Стива Баллмера в его расцвете сил.

Но возгласы толпы сменились неловкой тишиной, когда парень внезапно свалился на пол, крича от боли и держась за плечо.

Оказывается, Алекс так рьяно размахивал руками, что вывихнул плечо из сустава. Но надо отдать ему должное, через несколько секунд он снова встал, чтобы продолжить празднование.

Подобные вещи представляют собой профессиональную опасность. Ранее в этом году профессиональный игрок ближнего боя в Super Smash Bros. Под псевдонимом Hungrybox также обнаружил опасность слишком большого энтузиазма, когда он потерял сознание во время прямой трансляции после победы (таймлайн 5:56 на видео ниже).

Но самым выдающимся по эмоциональному празднованию является бывший генеральный директор Microsoft Баллмер.

На корпоративном мероприятии Microsoft в 2000 году он вышел на сцену с такой энергией, словно выпил бочку энергетика. Его сочетание вспотевшего энтузиазма, безумного ужаса и явной агрессии привело к тому, что Баллмер нанес себе травму, размахивая руками (таймлайн 0:25), но никакая боль не могла ослабить страсть этого человека и он продолжил свое эмоциональное выступление.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в США игрок умер во время онлайн-марафона. А в прошлом году монах умер во время игры на телефоне.