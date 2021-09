На трехдневном игровом турнире Riptide американском городе Сандаски, штат Огайо, произошел трагический инцидент – эмоциональный игрок вывихнул себе плечо из сустава, ликуя победу.

Участники кибертурнира соревновались в дисциплинах Super Smash Bros. (Brawl & Melee) и Splatoon 2, а также в Rivals of Aether.

В турнире Rivals Алекс Штробель под псевдонимом CakeAssault обошел 245 игроков и завоевал первое место.

A popoff to put Hungrybox to shame. Congratulations to @CakeAssault_ for winning Rivals of Aether at Riptide! pic.twitter.com/AyePRiW0Me