Депутати Європарламенту запідозрили "Газпром" в маніпуляції [ Редактировать ]
Газовий рекорд. Вартість блакитного палива на торгах у Європі перевищила 1000 доларів за 1000 кубометрів. Ще рік тому газ коштував на рівні 160 доларів за той самий об'єм.
Збільшилася і вартість електрики, оскільки вона прив'язана до ціни на газ. Міжнародна енергетична агенція, а також депутати Європарламенту запідозрили російський "Газпром" в маніпуляції на ринку. Однак у Москві ці закиди заперечують.
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Ціни на блакитне паливо почали рекордно зростати через низький рівень запасів у європейських підземних сховищах.
Такая ситуация произошла во время торгов
Такими розцінками шокували українців газопостачальники. Вони підвищили вартість блакитного палива на жовтень.
Ціни на електроенергію за пів року зросли втричі. З такою проблемою зіткнулися Іспанія та Португалія. Середня вартість мегават-години в цих країнах - 175 євро. А в Британії цифра зовсім приголомшує - 183 євро.
Про це заявив прем'єр-міністр під час години запитань до Уряду. Денис Шмигаль запевнив, що Україна повністю готова до опалювального сезону.