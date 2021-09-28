Міжнародна енергетична агенція, а також депутати Європарламенту запідозрили російський "Газпром" в маніпуляції на ринку.

Газовий рекорд. Вартість блакитного палива на торгах у Європі перевищила 1000 доларів за 1000 кубометрів. Ще рік тому газ коштував на рівні 160 доларів за той самий об'єм.

Збільшилася і вартість електрики, оскільки вона прив'язана до ціни на газ. Міжнародна енергетична агенція, а також депутати Європарламенту запідозрили російський "Газпром" в маніпуляції на ринку. Однак у Москві ці закиди заперечують.