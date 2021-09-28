У разі успіху, препарат можна буде вживати після контакту з інфікованим чи задля профілактики.

Та сама компанія "Пфайзер" почала випробування ліків проти коронавірусу. Участь у дослідженнях візьмуть понад дві з половиною тисячі людей, які контактують із хворими на ковід.

Це буде другий етап перевірки з трьох. Раніше досліди показали, що препарат безпечний та добре переноситься організмом. У разі успіху, препарат можна буде вживати після контакту з інфікованим чи задля профілактики.