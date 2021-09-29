Фінляндія більше не рахуватиме нових хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Фінляндія більше не рахуватиме нових хворих на коронавірус. Статистичні дані про кількість інфікованих припинять публікувати в щотижневому звіті МОЗу.
Натомість повідомлятимуть про госпіталізованих через вірус, а також надаватимуть цифри про кількість вакцинованих. На думку влади, саме ці дані найкраще показують стан епідемії. Нині Фінляндія посідає 35 місце в Європі за захворюваністю на ковід.
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