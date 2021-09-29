Ковід в Україні: лікарні Харкова заповнені на 80 відсотків

Там лікарні, які працюють із ковідними пацієнтами, заповнені на 82 відсотки. МОЗ дозволив відкрити ще одну лікарню на 280 місць. Але поки людей з Харкова везуть у районні лікарні за сотню кілометрів від міста. Крім того, медики кажуть про збільшення серед хворих на Ковід малих дітей.