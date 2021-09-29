"Талібан" заборонив жінкам відвідувати заняття в університеті Кабула. Радикали наголосили - доєднатися до навчального процесу жінки зможуть тоді, коли для них створять справжнє ісламське середовище. За словами нового очільника кабульського університету - над цим вже працюють.

Нагадаю, представники "Талібану" раніше не раз казали, що дотримуватимуть прав жінок. Проте додавали - згідно з правилами шаріату. А він суттєво обмежує жіночі права.