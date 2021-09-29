Талібан заборонив жінкам відвідувати університет Кабула [ Редактировать ]
"Талібан" заборонив жінкам відвідувати заняття в університеті Кабула. Радикали наголосили - доєднатися до навчального процесу жінки зможуть тоді, коли для них створять справжнє ісламське середовище. За словами нового очільника кабульського університету - над цим вже працюють.
Нагадаю, представники "Талібану" раніше не раз казали, що дотримуватимуть прав жінок. Проте додавали - згідно з правилами шаріату. А він суттєво обмежує жіночі права.
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Жінки - окремо, чоловіки - окремо. Нова афганська влада оголосила правила навчання в університетах. Головна новина - студентки таки зможуть вчитись.
Жінки - окремо, чоловіки - окремо. Нова афганська влада оголосила правила навчання в університетах. Головна новина - студентки таки зможуть вчитись.
Про це повідомив заступник Голови Комісії "Талібану" з культури. За його словами, афганкам також більше не можна грати в крикет. Оскільки, у "ньому немає потреби".
Ідеться про роздільне викладання для хлопців і дівчат. При цьому заняття студенткам мають проводити здебільшого жінки.
Студентки відвідуватимуть лекції лише жінок-викладачів, а аудиторії будуть розділеними відповідно до тлумачення руху ісламського шаріату.