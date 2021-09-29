Неподалік Кам'янки ворог обстріляв армійців з мінометів [ Редактировать ]
Двоє українських армійців поранені на Сході країни минулої доби. Військових доправили до лікарні, їхній стан задовільний. Загалом ворог вісім разів порушував режим тиші. Неподалік Кам'янки незаконні збройні формування обстрілювали українських захисників зі 120 мінометів.
А поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, на Донеччині за допомогою двох безпілотників - скинув гранатометні постріли ВОГ-17. Два обстріли зафіксовано сьогодні зранку. Противник атакував з протитанкових гранатометів поблизу Золотого-4 та Пісків.
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Неподалік Кам'янки незаконні збройні формування обстрілювали українських захисників зі 120 мінометів. А поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї.
Минулої доби зафіксували вісім ворожих атак. Незаконні збройні формування переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю.
Минулої доби зафіксували вісім ворожих атак. Незаконні збройні формування переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю.