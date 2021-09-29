Вулканічна лава на іспанському острові Ла-Пальма наблизилась до океану. Розпечені потоки стікають просто у воду, де миттєво охолоджуються і виділяють токсичні випари. За словами спеціалістів, вдихання чи контакт з газом та рідинами може викликати подразнення шкіри, очей та дихальних шляхів. Проте ці застороги стримують далеко не всіх місцевих. Навпаки - люди виходять на пляжі та відпочивають, як і раніше. Чим керуються відчайдухи - дивіться у сюжеті Володимира Кулакова.

З лавою чи без - так уже понад тиждень на іспанському острові Ла-Пальма вивергається вулкан Камбре-В'єха. Територію навіть оголосили зоною природного лиха. Однак частина місцевого населення активізації Камбре-В'єхи аж ніяк не лякається.

Люди виходять на тамтешні пляжі, засмагають, купаються та смакують прохолодні напої. До слова, серед відпочивальників - і малеча, і люди похилого віку.

Вони розповідають - токсичних газів унаслідок виверження не бояться. І на пляжі почуваються у безпеці.

Марія Лурдес, жителька Ла-Пальми:

Я не боюся цього вулкану. Я вже переживала подібні виверження. І взагалі, ви знаєте, що пляж і вода розслабляє? Я запевняю!

До того - хоча місцева влада і закликала людей, за можливості, не покидати свої оселі - заборону на відвідування пляжів на острові не оголошували.

Есперанса Мартінс, жителька Ла-Пальми:

Нам нічого такого не казали. Звичайно, якби пляжі закрили, то ми б туди й не пішли. Однак вхід - вільний.

Однак фахівці попереджають - небезпеку становить різкий перепад температур. Він призводить до виділення водяної пари з соляною кислотою та дрібних частинок вулканічного скла, а це може спричинити подразнення шкіри, очей і дихальних шляхів. Та люди до цих пересторог не дослухаються.

Унаслідок виверження вулкану на Ла-Пальмі - зруйновано понад півтисячі будинків. Для їхнього відновлення - іспанський уряд уже виділив перші 10 мільйонів євро. Кошти, зокрема, підуть і на будівництво нового житла. А поки, за інформацією іспанських ЗМІ, вулкан Кумбре-В'єха стихає та вже припинив вивергати лаву.