Кто и как будет проверять COVID-сертификаты украинцев: в МВД сделали заявление [ Редактировать ]
В Украине сейчас идет процесс подготовки программного обеспечения для проверки COVID-сертификатов. Так, информацию правоохранители будут считывать с документов с помощью QR-кодов.
“Нацполиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат из "Дии" или сканировать бумажный его вариант", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, проверка таких сертификатов будет осуществляться по схожему принципу, что и водительских удостоверений.
В ведомстве добавляют, что за несколько дней процесс создания программного обеспечения должен быть завершен.
Стоит отметить, что украинцы могут воспользоваться COVID-сертификатами, чтобы избежать некоторых карантинных ограничений.
Данный документ у граждан имеют право проверять сотрудники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.
Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.
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