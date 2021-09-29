Пес по прозвищу Догнальдо, выбежал на футбольное поле во время матча Премьер-лиги, и своим впечатляющим мастерством сорвал игру.

Инцидент произошел во время футбольного матча в Боснийской Премьер-лиге.

Внезапно во время матча на поле выбежал пес и буквально отобрал у футболистов мяч. Никто из игроков не препятствовал игривому животному, а игра между командами "Слобода (Тузла)" и "Посушье" была остановлена, сообщает Express.

We have had a lot of requests for comment. We can officially confirm, that regardless of impressive dribbling skills, Dognaldo will not be be offered a contract due to legal issues and unreasonable demands from his representatives. We wish him all the best. #dognaldo #sloboda pic.twitter.com/2eEmj015FX — FK Sloboda Tuzla (@FKSlobodaTuzla) September 23, 2021

Сотни пользователей в Интернете похвалили впечатляющие навыки собаки. Теперь фанаты призывают команду "Слободы" подписать контракт с псом. Но футбольный клуб не растерялся и вышел из курьезной ситуации с юмором, выложив видео забавного инцидента в своем Twitter.

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"У нас было много запросов в комментариях. Мы можем официально подтвердить, что, несмотря на впечатляющие навыки дриблинга, контракт Догнальдо мы предложить не можем из-за юридических проблем и необоснованных требований со стороны его представителей. Мы желаем ему всего наилучшего", - прокомментировала пресс-служба ФК "Слобода (Тузла)".

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Бразилии собака прокатила двух мужчин на мотоцикле.