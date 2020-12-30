У Болівії пес зупинив футбольний матч [ Редактировать ]
У болівійському місті Потосі під час матчу на поле вибіг собака. Грали команди місцевої найвищої - Професійної ліги.
Та чотирилапий нахаба, ані на титули футболістів, ані на свистки арбітра не зважав. Грався з бутсою і вимагав уваги. У матчі довелося зробити трихвилинну перерву. Зрештою, пса на руках винесли з поля.
по теме
Prev Next
29 декабря 2020 21:11 Названы лучшие спортсмены 2020 года
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) выбрала лучших атлетов 2020 года. Среди мужчин лучшим стал игроком "Баварии", а среди женщин - теннисистка
29 декабря 2020 15:55 "Атлетико" расторгло соглашением со звездным форвардом
Стороны пришли к общему консенсусу
29 декабря 2020 10:24 В "Манчестер Сити" зафиксировали масштабную вспышку коронавируса
Все игроки страдают инфекцией без выраженной симптоматики
28 декабря 2020 12:30 Итальянский гранд близок к подписанию украинского форварда
В январе 2021 года откроется трансферное окно
27 декабря 2020 22:14 Назван лучший футболист XXI века (видео)
Стало известно, кто стал самым лучшим футболистом XXI века