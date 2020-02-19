В штате Пернамбуку в Бразилии собака прокатила двух мужчин на мотоцикле.

Видеоролик выложил в YouTube проезжавший мимо автомобилист, который и заснял увиденное.

Проезжая по шоссе, мужчина увидел мотоцикл с двумя мужчинами-пассажирами. Поравнявшись с мотоциклом, автомобилист увидел необычного водителя.

Транспортным средством "управляла" собака. Пес рулил мотоциклом при помощи первого пассажира и чувствовал себя при этом абсолютно комфортно.

"Я ехал на машине по городу, когда увидел собаку, управляющую мотоциклом", - подписал видео мужчина.

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