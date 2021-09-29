Правоохоронці у Миколаєві затримали шахраїв, які ошукували колишніх моряків, обіцяючи їм казкові зарплати за кордоном

Чотири тисячі доларів зарплатні. І до двадцяти років за гратами. Правоохоронці у Миколаєві затримали шахраїв, які ошукували колишніх моряків, обіцяючи їм казкові зарплати за кордоном. Спритники навмисно ошукали тих, хто опинився у скрутному матеріальному становищі, маючи проблеми з документами.

Обіцяли легальний заробіток, але насправді ж вербували на судна, які перевозили нелегальних мігрантів із Туреччини до Італії. За законами Євросоюзу, такий учинок карається ув'язненням до 20 років. Щонайменше п'ятеро клієнтів вербувальників уже за ґратами. Організував схему іноземець, який мав спільників в Україні.

Ілля Ніколайчук, т.в.о. начальника відділу слідчого управління ГУНП в Миколаївській області: