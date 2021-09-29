В Україні сьогодні День пам’яті жертв Бабиного Яру. Саме цього дня 41-го року почалися наймасовіші розстріли єврейського населення Києва. Тоді усього за два дні загинули майже 34 тисячі людей. Нацисти їх масово знищували за іншу національність і віру. Розстрілювали і малих, і старих. Цинічно і без жалю.

Сьогодні від самого ранку у столиці тривають пам’ятні заходи. Люди несуть лампадки і квіти до меморіалу. А вищі посадовці закликають берегти пам'ять про трагедію.

Тут лежать батьки мого батька, тобто мої дід і бабуся.

Навіть через 80 років, Юлій не може згадувати своїх рідних без суму. Коли в 41-му окупанти почали полювати на євреїв, він був дитиною, йому разом з батьками вдалося втекти до Новосибірська. А от дідусь з бабусею залишились в Києві.

Юлій Бородянський, нащадок жертв Бабиного Яру:

Батько дізнався з газет уже тоді, і ще з того часу ми пам'ятаємо це, що тут сталося. Вони лежать тут, вони розстріляні тут з більше ніж 150 тисяч і не тільки євреїв, але євреїв всіх, хто були в Києві і під Києвом тут, тут лежать люди.

Квіти до меморіалу жертвам розстрілів Юлій приносить щороку. А от для цих дітлахів - це перший візит до меморіалу, разом з вчителем вони прийшли вшанувати пам'ять загиблих.

Віта Петрук, вчитель:

Діти мають знати, що відбувалося раніше, берегти ці знання, це наша історія, аби ніколи в житті не повторилися ті страшні часи, які пережило наше населення, не тільки українці.

Першими жертвами нацистів стали пацієнти психічної лікарні імені Павлова - загалом понад 700 людей. А 29-30 вересня 41-го року в окупованому місті загарбники масово розстрілювали цивільне населення. За різними даними, тоді загинули від дев'яноста до ста тисяч людей. Із них приблизно 65-70 тисяч євреїв.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Ми шануємо пам'ять загиблих і робимо все, щоб на місці масових розстрілів був справжній меморіал, який би нагадував про ті страшні події, що відбувались, і велика шана, великий уклін праведникам, які рятували десятки тисяч людей, для того, щоб їх не розстріляли.

Квіти до меморіала страченим у Бабиному Яру поклав президент Володимир Зеленський і встановив лампадку до підніжжя пам'ятного знака "Менора". Глава держави зазначив, що зберегти пам'ять про трагедію Бабиного Яру та Голокосту - наш обов'язок перед людством.