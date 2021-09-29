Зокрема, Грішем пише про зустріч Трампа і Путіна в Японії у липні 2019-го на полях "Великої двадцятки".

Колишня речниця Трампа написала книгу, глави з якої публікує зараз американська преса. І це вже викликало грандіозний скандал. Які секретні подробиці повідомила екс-чиновниця? Дмитро Анопченко читав її мемуари.

Схоже, це карма: Трампа знову зраджують найближчі; ті, хто поки він був при владі, клялися у вічній любові та вірності. Стефані Грішем - колишня речниця Білого дому, потім була шефинею апарату першої леді. Отже, знає багато. І розповідає все це у своїй новій книзі, яка от-от вийде.

Зокрема, Грішем пише про зустріч Трампа і Путіна в Японії у липні 2019-го на полях "Великої двадцятки". За словами колишньої речниці, американський президент попередив тоді Путіна, що перед пресою демонструватиме удавану жорсткість.

Вона бачила як Трамп нахилився до Путіна того дня і сказав йому:

Добре, зараз я протягом кількох хвилин буду поводитися із вами жорсткіше. Але це тільки на камеру, а коли вони підуть, ми поговоримо. Ви ж розумієте.

Чиновниця також згадує, що Путін спеціально брав із собою як перекладача ефектних дівчат - щоб Трамп думав не про політику і був більш поблажливим.

Грішем наводить багато особистих деталей про Трампа. Пише, що він не ходить до перукаря, а стриже себе… сам, величезними незграбними ножицями, які краще підійшли б, щоб перерізати червону стрічку.

Зізнається, що 45-й президент зробив таємницю з того, навіщо відвідував військовий шпиталь. А насправді йому призначили колоноскопію, але Трамп боявся, що всі будуть із цього глузувати.

Екс-речниця також пише, що Трамп був у захваті від красивих жінок і не міг стримуватися. Зокрема, розповідає історію про молоду співробітницю прес-служби.

Президент постійно питав, де вона, під час заходів за участю преси, пише Грішем. А якось наказав навіть привести їі в його частину президентського літака, щоб він міг "краще роздивитися її ззаду".

Про Білий дім часів Трампа Грішем пише, що "брехня розливалася по ньому наче кондиціоноване повітря". Звинувачує дочку президента, Іванку, яку позаочі співробітники називали Принцесою, мовляв, та намагалася сунути носа в усі справи і навіть вимагала, аби під час візиту до Британії її теж взяли на чай до Королеви, що було б серйозним порушенням протоколу.

Оскільки вважала себе "королівською родиною Америки". Скаржиться, що президентський зять, Джаред Кушнер, фактично грав роль керівника президентської адміністрації, завжди приписував собі успіхи і перекладав на інших провину.

Про дружину президента, Меланію, її колишня підлегла пише, що між ними не все добре; що та мстилася чоловіку, коли дізналася з преси про його роман із повією. Спеціально, щоб змусити Трампа ревнувати, вийшла на його промову у Конгресі поруч із молодим красивим офіцером; дистанціювалася від нього на людях. І навідріз відмовилася підтримати публічно.

Меланія Трамп не вірила чоловіку, коли він заперечував ці стосунки, і по суті просто махнула на все рукою: "Це проблема Дональда. Він сам в це вв'язався. І сам може розрулити".

У книзі 352 сторінки, де Грішем не соромиться копирсатися і у брудній білизні - зокрема, переповідає, що Трамп обговорював із нею своє чоловіче достоїнство, а точніше – говорив, вибачте, про його розмір.

В офісі експрезидента мемуари вже назвали "книжкою, повної брехні" і звинуватили саму речницю у некомпетентності. Але газетні публікації і непристойні деталі зараз підігріли цікавіть настільки, що її книга точно розлетиться з полиць як гарячі пиріжки.